Pato'dan heyecanlandıran 'Aslan' paylaşımı!

Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e transferinin ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer sezonun bitmesine sayı günler kala bu bölgeye acil transfer yapma peşinde.

Son olarak Modeste ile gündeme gelen sarı kırmızılı takım bu transferden hukuki nedenlerden dolayı vazgeçmek zorunda kalmıştı.





Bugün sabah saatlerinde Çin'in Tianjin Quanjia takımda forma giyen ve daha öncede Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Brezilyalı yıldız Alexandre Pato'nun Twitter adresinden paylaştığı aslan emojili paylaşım sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken yıldız futbolcu daha sonrasında kapak fotoğrafını da aslan fotoğrafıyla değiştirdi.

Bu gelişmeler Pato'nun Galatasaray'a geleceği düşüncesini oldukça güçlendirdi.







Cimbom'un son transferi Badou Ndiaye de gelmeden önce aslan emojisi paylaşımında bulunmuştu.