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Pato'dan heyecanlandıran 'Aslan' paylaşımı!

forvet Alexander Pato resmi adresinden yaptığı aslan paylaşımları ile taraftarını heyecanlandırdı.

Patodan heyecanlandıran Aslan paylaşımı!

Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e inin ardından forvet arayışlarını sürdüren , transfer sezonun bitmesine sayı günler kala bu bölgeye acil transfer yapma peşinde.

Son olarak Modeste ile gündeme gelen sarı kırmızılı takım bu transferden hukuki nedenlerden dolayı vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Bugün sabah saatlerinde Çin'in Tianjin Quanjia takımda forma giyen ve daha öncede Galatasaray'ın transfer gündeminde olan lı yıldız Alexandre Pato'nun adresinden paylaştığı aslan emojili paylaşım sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken yıldız futbolcu daha sonrasında kapak fotoğrafını da aslan fotoğrafıyla değiştirdi.

Bu gelişmeler Pato'nun Galatasaray'a geleceği düşüncesini oldukça güçlendirdi.



Cimbom'un son transferi Badou Ndiaye de gelmeden önce aslan emojisi paylaşımında bulunmuştu.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 13:00
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