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Fenerbahçe yolunda

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kaleci 'in transferi konusunda Fenerbahçe kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Bursa Harun Tekin transferini açıkladı
ekiplerinden Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kaleci 'in transferi konusunda Fenerbahçe kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Ay, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe kulübünün kaleci Harun Tekin'i transfer etmek için kendilerine bir teklifte bulunduğunu kaydetti
Yaptıkları görüşmeler sonucunda Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda bir karar verdiklerini belirten Ay, "Harun Tekin transferi için Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.

Ay, Harun Tekin'in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi bu sezon Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer ile Ataberk Dadakdeniz'den birinin koruyacağını vurgulayarak, "Birbirinden yetenekli genç ve gelecek vadeden 3 kaleciye sahibiz. Hangisi iyiyse kaleyi o devralacak. Kaleci konusunda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Öte yandan kaleci Harun Tekin'in yarın yeni takımı Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının beklendiği öğrenildi.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 16:26
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