Sarı-kırmızı fırtına

Cimbom'dan gol şov... Haftanın açılış maçında Alanyaspor'la TT Stadı'nda karşılaşan Galatasaray sahadan 6-0 galip ayrıldı ve 3'te 3 yaptı... 36. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sinan Gümüş kale önünde indirdi. Oluşan karambolde son dokunan isim olan Fernando golü attı: 1-0.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
İkinci yarıda tam anlamıyla Galatasaray fırtınası esti. 49. dakikada fark ikiye çıktı. Sinan Gümüş'ün uzaktan şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti. 53. dakikada bu kez Sinan asisti yaptı, Eren skoru 3-0 yaptı.
PENALTI VAR'LA İPTAL EDİLDİ
56. dakikada fark 4'e çıktı. Emre Akbaba sağ ayağıyla eski takımına mükemmel bir gol attı: 4-0. 67. dakikada, Sinan ceza sahasında yerde kalınca Galatasaray penaltı kazandı. Ancak penaltı kararı VAR'la iptal edildi.
GENÇ YUNUS GİRDİ, ASİST YAPTI
82. dakikada sahneye Onyekuru çıktı. Genç yıldız, Muğdat'ın direkten dönen şutunu tamamladı ve skor 5-0 oldu. 84. dakikada genç Yunus Akgün ortaladı, Emre Akbaba kendisinin 2., takımının da 6. golünü attı: 6-0.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
İkinci yarıda tam anlamıyla Galatasaray fırtınası esti. 49. dakikada fark ikiye çıktı. Sinan Gümüş'ün uzaktan şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti. 53. dakikada bu kez Sinan asisti yaptı, Eren skoru 3-0 yaptı.
PENALTI VAR'LA İPTAL EDİLDİ
56. dakikada fark 4'e çıktı. Emre Akbaba sağ ayağıyla eski takımına mükemmel bir gol attı: 4-0. 67. dakikada, Sinan ceza sahasında yerde kalınca Galatasaray penaltı kazandı. Ancak penaltı kararı VAR'la iptal edildi.
GENÇ YUNUS GİRDİ, ASİST YAPTI
82. dakikada sahneye Onyekuru çıktı. Genç yıldız, Muğdat'ın direkten dönen şutunu tamamladı ve skor 5-0 oldu. 84. dakikada genç Yunus Akgün ortaladı, Emre Akbaba kendisinin 2., takımının da 6. golünü attı: 6-0.
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