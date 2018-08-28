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Sarı-kırmızı fırtına

Perdeyi 36. dakikada açtı. İkinci yarıda fırtına gibi esen 49’da Sinan ve 53’te ’la skoru 3-0 yaptı. 56. dakikada sahne alan Emre Akbaba ilk golünü attı... 82’de Onyekuru farkı 5’e çıkardı... 86’da yine Emre, Alanya ağlarını sarstı

Sarı-kırmızı fırtına
Cimbom'dan gol şov... Haftanın açılış maçında Alanyaspor'la TT Stadı'nda karşılaşan Galatasaray sahadan 6-0 galip ayrıldı ve 3'te 3 yaptı... 36. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sinan Gümüş kale önünde indirdi. Oluşan karambolde son dokunan isim olan Fernando golü attı: 1-0.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
İkinci yarıda tam anlamıyla Galatasaray fırtınası esti. 49. dakikada fark ikiye çıktı. Sinan Gümüş'ün uzaktan şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti. 53. dakikada bu kez Sinan asisti yaptı, Eren skoru 3-0 yaptı.

PENALTI VAR'LA İPTAL EDİLDİ
56. dakikada fark 4'e çıktı. Emre Akbaba sağ ayağıyla eski takımına mükemmel bir gol attı: 4-0. 67. dakikada, Sinan ceza sahasında yerde kalınca Galatasaray penaltı kazandı. Ancak penaltı kararı VAR'la iptal edildi.

GENÇ YUNUS GİRDİ, ASİST YAPTI
82. dakikada sahneye Onyekuru çıktı. Genç yıldız, Muğdat'ın direkten dönen şutunu tamamladı ve skor 5-0 oldu. 84. dakikada genç Yunus Akgün ortaladı, Emre Akbaba kendisinin 2., takımının da 6. golünü attı: 6-0.

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