Sarı-kırmızı fırtına

VAR'LA

ASİST

'dan gol şov... Haftanın açılış maçında'la'nda karşılaşansahadangalip ayrıldıyaptı... 36. dakikadakullandığı köşe vuruşunda arka direktekale önünde indirdi. Oluşan karambolde son dokunan isim olangolü attı:yarıda tam anlamıylafırtınası esti. 49. dakikada fark ikiye çıktı.'ün uzaktan şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti. 53. dakikada bu kezasisti yaptı,skoruyaptı.dakikada fark 4'e çıktı.sağ ayağıyla eski takımına mükemmel bir gol attı:. 67. dakikada,ceza sahasında yerde kalıncapenaltı kazandı. Ancak penaltı kararı'la iptal edildi.dakikada sahneyeçıktı. Genç yıldız,'ın direkten dönen şutunu tamamladı ve skoroldu. 84. dakikada gençortaladı,kendisinin 2., takımının da 6. golünü attı: