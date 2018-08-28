Karabük’te gülen yok

Türkiye 1.Ligi'nde zor günler yaşayan Karabükspor evinde konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Karabük 34'te Yusuf'la 1-0 öne geçti.
ENES'LE EŞİTLİK
2. yarının 46. dakikasında Altınordu Enes Kubat'la eşitliği yakaladı. Karşılaşmada bundan sonra iki takımın çabası sonucu değiştirmeyince mücadele 1-1 berabere sona erdi.
ENES'LE EŞİTLİK
2. yarının 46. dakikasında Altınordu Enes Kubat'la eşitliği yakaladı. Karşılaşmada bundan sonra iki takımın çabası sonucu değiştirmeyince mücadele 1-1 berabere sona erdi.
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