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Karabük’te gülen yok

1.Ligi’nde Karabük Yusuf’la öne geçti. Ancak Altınordu bu gole Enes’le karşılık verince puanlar paylaşıldı

Karabük’te gülen yok
Türkiye 1.Ligi'nde zor günler yaşayan evinde konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Karabük 34'te Yusuf'la 1-0 öne geçti.

ENES'LE EŞİTLİK
2. yarının 46. dakikasında Altınordu Enes Kubat'la eşitliği yakaladı. Karşılaşmada bundan sonra iki takımın çabası sonucu değiştirmeyince mücadele 1-1 berabere sona erdi.
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