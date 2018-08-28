Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi alan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'in Malatya ve Göztepe maçlarında yediği goller sonrası kaleye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bursaspor'lu Harun Tekin'e yönelmişti.
Sarı-lacivertliler bu transfer için Bursaspor'la kurduğu temas neticesinde yeşil-beyazlılarla el sıkıştı.
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