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Güneş, Elit Kulüp Toplantısı'na davet edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü , 20. Elit Kulüp Toplantısı'na davet edildi.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa'nın önde gelen teknik direktörleri 4 Eylül'de 'nin Nyon kentinde yapılacak toplantıda bir araya gelecek

UEFAdan Şenol Güneşe davet
'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa'nın önde gelen 4 Eylül'de 'nin Nyon kentinde yapılacak toplantıda bir araya gelecek. Toplantıda UEFA yetkilileriyle teknik adamların fikir alış-verişinde bulunacağı belirtildi.

Toplantıya davet edilen teknik adamların listesi şöyle;

(), (SSC Napoli), ( FC), Sergio Conceiçao (FC Porto), Unai Emery ( FC), Paulo Fonseca (FC ), (Olimpik Marsilya) (BEŞİKTAŞ), Julen Lopetegui ( CF), ( FC), (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger.
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  • 28 Ağustos 2018, Salı 18:09
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