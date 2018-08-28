Caleb Ekuban sürprizi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları son hızla devam ederken sürpriz bir bölgeye takviye gerçekleşiyor. Bordo-Mavililer, İngiliz kulübü Leeds United'ta forma giyen Gana asıllı İtalyan forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Bir yıllık kiralama karşılığında Trabzonspor'un Leeds United'a bedel ödemeyeceği, Ekuban'a ise ise yıllık 300 bin Euro civarında bir rakamın verileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 2 GOL, 1 ASİST!
Geçen sezon 21 maçta giyen Ekuban, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da gelişmeleri doğruladı. Ağaoğlu, "Ramil ve Muhamme'in ayrılmasıyla forvet hattı için maliyeti düşük olan Ekuban'ı gündemimize aldık" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
GEÇEN SEZON 2 GOL, 1 ASİST!
Geçen sezon 21 maçta giyen Ekuban, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da gelişmeleri doğruladı. Ağaoğlu, "Ramil ve Muhamme'in ayrılmasıyla forvet hattı için maliyeti düşük olan Ekuban'ı gündemimize aldık" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
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