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hayata döndü

Burnley’ye elenerek Avrupa defterini kapatan, ligde de yenilgisini yaşayan Turuncu-Lacivertliler dün ’ı devirdi... Goller Visca, Bajic ve Da ’dan geldi

Başakşehir hayata döndü
'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Medipol sahasında spor'u 3-1 yenmeyi başardı.

VISCA'DAN ÇOK ŞIK GOL
'nın ekibi böylece üst üste alınan Burnley ve yenilgileri sonrası moral depoladı. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. 9. dakikada Visca sağ ayağıyla uzak köşeye çok güzel bıraktı: 1-0. 28. dakikada Akhisar kontra atağında Elvis Manu skoru eşitledi: 1-1. 70. dakikada Riad Bajic penaltı noktası üzerinden sol ayağıyla mükemmel vurdu: 2-1. Uzatma dakikalarında Manuel Da skoru ilan etti: 3-1.
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