Başakşehir hayata döndü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir sahasında Akhisarspor'u 3-1 yenmeyi başardı.
VISCA'DAN ÇOK ŞIK GOL
Abdullah Avcı'nın ekibi böylece üst üste alınan Burnley ve Kasımpaşa yenilgileri sonrası moral depoladı. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. 9. dakikada Visca sağ ayağıyla uzak köşeye çok güzel bıraktı: 1-0. 28. dakikada Akhisar kontra atağında Elvis Manu skoru eşitledi: 1-1. 70. dakikada Riad Bajic penaltı noktası üzerinden sol ayağıyla mükemmel vurdu: 2-1. Uzatma dakikalarında Manuel Da Costa skoru ilan etti: 3-1.
VISCA'DAN ÇOK ŞIK GOL
Abdullah Avcı'nın ekibi böylece üst üste alınan Burnley ve Kasımpaşa yenilgileri sonrası moral depoladı. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. 9. dakikada Visca sağ ayağıyla uzak köşeye çok güzel bıraktı: 1-0. 28. dakikada Akhisar kontra atağında Elvis Manu skoru eşitledi: 1-1. 70. dakikada Riad Bajic penaltı noktası üzerinden sol ayağıyla mükemmel vurdu: 2-1. Uzatma dakikalarında Manuel Da Costa skoru ilan etti: 3-1.
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