Beşiktaş, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; "Beşiktaş'a hoş geldin Loris Karius! Futbol takımımız, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı." açıklamasına yer verildi.
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