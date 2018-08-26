Beşiktaş, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; "Beşiktaş'a hoş geldin Loris Karius! Futbol takımımız, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı." açıklamasına yer verildi.