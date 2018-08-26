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'u resmen açıkladı

Fabri'yi göndermesinin ardından kaleci arayışlarına başlayan , 'dan transferiyle bu arayışına son verdi. Siyah Beyazlılar Karius'un satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş bomba transferi resmen açıkladı

, 'dan kaleci 'u satın alma opsiyonu ile birlikte iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; "Beşiktaş'a hoş geldin Loris Karius! Futbol takımımız, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı." açıklamasına yer verildi.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 14:41
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