Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu yönetiminde 1 saat 15 dakika süren çalışma taktik ağırlıklı geçti. Antrenmanın ardından özel uçakla bugün oynanacak Göztepe maçı için İzmir'e hareket etti. İzmir'de kafileyi bir grup taraftar karşıladı.
Önce antrenman sonra yolculuk
Dün Samandıra’da çalışma yapan Fenerbahçe, sonrasında Göztepe maçı için özel uçakla İzmir’e uçtu
Etiketler: Can Bartu Tesisleri , İzmir , Fenerbahçe , Göztepe , Dün Samandıra , özel uçak
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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