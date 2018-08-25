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Önce antrenman sonra yolculuk

’da çalışma yapan , sonrasında maçı için la ’e uçtu

Önce antrenman sonra yolculuk
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu yönetiminde 1 saat 15 dakika süren çalışma taktik ağırlıklı geçti. Antrenmanın ardından la bugün oynanacak Göztepe maçı için İzmir'e hareket etti. İzmir'de kafileyi bir grup taraftar karşıladı.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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