Yol Durumu
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’ye Drogba formülü

Anthony , alacakları i Çin kulübü Quanjian ile anlaşır ve sözleşmesi karşılıklı fesih olursa, için daha da kolaylaşacak. Diğer seçenek Drogba formülü. Kulübünden alacağı olan ve 'ya giden 30 yaşındaki Modeste, geçici lisans ile G.Saray'ın yolunu tutabilir

Modeste’ye Drogba formülü

G.Saray golcü i i temaslarını hızlandırdı... Golcü transferi için listesine Welbeck, Origi ve 'yi ikleyen , önceliğini Fransız golcü Modeste'ye verdi. Aslan'ın, 30 yaşındaki yıldız golcünün transferi için önünde iki yol bulunuyor. Cimbom, Modeste'nin alacakları için Quanjian ile anlaşmasını bekliyor.

BU DURUMA YABANCI DEĞİL
Eğer bu gerçekleşirse Modeste kulübüyle sözleşmesini karşılıklı fesih edecek ve Galatasaray kapısı ardına kadar aralanacak. İkinci seçenek ise Cimbom'un hiç de olmadığı Didier Drogba formülü.

FIFA'DAKİ DAVAYI KAZANDI
Bilindiği gibi Drogba da Çin'den Galatasaray'a gelirken kulübüyle problem yaşadı. Sözleşmesi tam fesh edilmeden Galatasaray'da geçici lisansla oynadı. Sonrasında ise FIFA'daki davayı da kazandı.

CİMBOM İNDİRİM İSTİYOR
Cimbom, Modeste'ye bu yolla da kavuşabilir. Öte yandan Fransız golcünün Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi yıllık 5 milyon Euro isteyen Modeste'den istedi.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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