Modeste’ye Drogba formülü

G.Saray golcü transferi için temaslarını hızlandırdı... Golcü transferi için listesine Welbeck, Origi ve Modeste'yi ikleyen Galatasaray, önceliğini Fransız golcü Modeste'ye verdi. Aslan'ın, 30 yaşındaki yıldız golcünün transferi için önünde iki yol bulunuyor. Cimbom, Modeste'nin alacakları için Quanjian ile anlaşmasını bekliyor.



BU DURUMA YABANCI DEĞİL

Eğer bu gerçekleşirse Modeste kulübüyle sözleşmesini karşılıklı fesih edecek ve Galatasaray kapısı ardına kadar aralanacak. İkinci seçenek ise Cimbom'un hiç de yabancı olmadığı Didier Drogba formülü.



FIFA'DAKİ DAVAYI KAZANDI

Bilindiği gibi Drogba da Çin'den Galatasaray'a gelirken kulübüyle problem yaşadı. Sözleşmesi tam fesh edilmeden Galatasaray'da geçici lisansla oynadı. Sonrasında ise FIFA'daki davayı da kazandı.



​CİMBOM İNDİRİM İSTİYOR

Cimbom, Modeste'ye bu yolla da kavuşabilir. Öte yandan Fransız golcünün Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi yıllık 5 milyon Euro isteyen Modeste'den indirim istedi.