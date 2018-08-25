Marco Fabian imzaya yakın

Transfer arayışlarına hız veren Beşiktaş Talisca'nın boşluğunu doldurmak için yaptığı görüşmelerde sona geldi. Bir süredir Kagawa için Dortmund'la görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim Alman kulübünün yüksek kiralama bedeli istemesi nedeniyle bu transferi rafa kaldırırken rotayı Marco Fabian'a çevirdi.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Beşiktaş Alman kulübü E.Frankfurt'la sözleşmesi gelecek sene sona erecek 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu için 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklifinde bulundu.
GÖRÜŞME SÜRÜYOR
Alman kulübü 4 sezondur takımda oynayan Meksikalı futbolcu için 4 milyon Euro istedi. 2 kulüp arasındaki görüşmelerin tam gaz devam ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
GEÇEN SEZON 9 MAÇ OYNADI
Geçtiğimiz sezon E.Frankfurt'ta sadece 9 resmi karşılaşmada forma giyen Meksikalı futbolcunun Alman takımında bu sezon şans bulmasının zor olduğu ve bu nedenle ayrılmak istediği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Beşiktaş Alman kulübü E.Frankfurt'la sözleşmesi gelecek sene sona erecek 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu için 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklifinde bulundu.
GÖRÜŞME SÜRÜYOR
Alman kulübü 4 sezondur takımda oynayan Meksikalı futbolcu için 4 milyon Euro istedi. 2 kulüp arasındaki görüşmelerin tam gaz devam ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
GEÇEN SEZON 9 MAÇ OYNADI
Geçtiğimiz sezon E.Frankfurt'ta sadece 9 resmi karşılaşmada forma giyen Meksikalı futbolcunun Alman takımında bu sezon şans bulmasının zor olduğu ve bu nedenle ayrılmak istediği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.