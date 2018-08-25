Yol Durumu
  1. Rafinha’dan Betis’e ‘hayır’
  2. Fener’den Nuri sürprizi

imzaya yakın

Yönetim Fabian için E.Frankfurt’a 3.5 milyon önerdi. Alman kulübü ise 4 milyon Euro talep etti. 2 kulüp bir kez daha görüşecek. 'ın bu i bitirmesine artık kesin gözüyle bakılıyor

Marco Fabian imzaya yakın
Transfer arayışlarına hız veren Beşiktaş Talisca'nın boşluğunu doldurmak için yaptığı görüşmelerde sona geldi. Bir süredir Kagawa için Dortmund'la görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim Alman kulübünün yüksek kiralama bedeli istemesi nedeniyle bu i rafa kaldırırken rotayı Marco Fabian'a çevirdi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Beşiktaş Alman kulübü E.Frankfurt'la sözleşmesi gelecek sene sona erecek 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu için 3.5 milyon 'luk bonservis bedeli teklifinde bulundu.



GÖRÜŞME SÜRÜYOR
Alman kulübü 4 sezondur takımda oynayan Meksikalı futbolcu için 4 milyon Euro istedi. 2 kulüp arasındaki görüşmelerin tam gaz devam ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GEÇEN SEZON 9 MAÇ OYNADI
Geçtiğimiz sezon E.Frankfurt'ta sadece 9 resmi karşılaşmada forma giyen Meksikalı futbolcunun Alman takımında bu sezon şans bulmasının zor olduğu ve bu nedenle ayrılmak istediği öğrenildi.
Etiketler: , , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar