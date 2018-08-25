Geçen sezon devre arasında 16 milyon euroya Stoke City'ye transfer olan ve kiralık olarak tekrar Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Badou Ndiaye için Stoke City teknik direktörü Gary Rowett konuştu. Rowett, "Sezon öncesi Badou'nun kalacağını düşünmüştük. Ancak eğer gitmek istiyorsa biz de daha fazla bekleyemezdik" dedi. Badou'nun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
İngiltere’den Ndiaye müjdesi
Stoke City’nin teknik direktörü Senegalli’nin ayrıldığını doğruladı
Etiketler: Stoke City , N'Diaye , TEKNİK DİREKTÖR , İngiltere , İstanbul , Galatasaray
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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