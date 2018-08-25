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’den Ndiaye müjdesi

’nin ü Senegalli’nin ayrıldığını doğruladı

İngiltere’den Ndiaye müjdesi
Geçen sezon devre arasında 16 milyon euroya 'ye transfer olan ve kiralık olarak tekrar 'a dönmeye hazırlanan Badou Ndiaye için Stoke City ü Gary Rowett konuştu. Rowett, "Sezon öncesi Badou'nun kalacağını düşünmüştük. Ancak eğer gitmek istiyorsa biz de daha fazla bekleyemezdik" dedi. Badou'nun bugün 'a gelmesi bekleniyor.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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