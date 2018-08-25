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Henry Onyekuru milli takımda
Cimbom'un yıldız futbolcusu Henry Onyekuru, dün sevinci yaşadı. Galatasaray'ın yeni transferi, Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Onyekuru, Göztepe maçında gösterdiği performanla alkışlanmıştı.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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