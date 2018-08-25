Henry Onyekuru milli takımda

Cimbom'un yıldız futbolcusu Henry Onyekuru, dün milli takım sevinci yaşadı. Galatasaray'ın yeni transferi, Nijerya Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Onyekuru, Göztepe maçında gösterdiği performanla alkışlanmıştı.
Etiketler: milli takım , Göztepe , Henry Onyekuru , Galatasaray , Nijerya
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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