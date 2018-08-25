Fener’den Nuri sürprizi

Transfer taarruzuna başlayan Fenerbahçe müthiş bir hareketlilik yaşıyor... Son olarak Michael Frey ve Diego Reyes'i bitiren Sarı-Lacivertiller şimdi de gözünü orta alana yapılacak takviyeye çevirdi. Josef'in 12 milyon Euro'ya satılması sonrası eli güçlenen yönetimin gündemine sürpriz bir isim girdi.



HEMEN DÜĞMEYE BASILDI

Bayern Münih formasını giyen Renato Sanches'le masada olan Fenerbahçe, Nuri Şahin için de düğmeye bastı. Milli futbolcunun menajeri Reza Fazeli tarafından yönetime önerildiği ortaya çıktı.



PHİLLİP COCU DA ONAYI VERDİ

Sportif direktör Comolli'nin Dortmund'ta forma şansı bulamayan milli futbolcu konusunda Cocu'dan onay aldığı öğrenildi. Ardından Nuri Şahin ve Alman kulübüyle görüşmelere başlandı.



İLK ŞART DÜŞÜK MALİYET

Fenerbahçe eğer düşük bir maliyet olması halinde Nuri'yi kadrosuna katmayı nedefliyor... Daha önce Real Madrid formasını da giyen 29 yaşındaki futbolcunun adı bir süre Galatasaray ile de anılmıştı.