Fenerbahçe Reyes’e kavuştu

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Meksikalı stoper Diego Reyes dün geç saatlerde İstanbul'a geldi. Bir grup taraftar tarafından karşılanan Reyes'in bugün imza atması bekleniyor. Bu arada Meksikalı stoperin daha önce PSV Eindhoven'da çalıştığı sırada Phillip Cocu tarafından istendiği ortaya çıktı. O dönemde Cocu, Reyes'i çok istemiş ancak PSV'ye transfer edememişti. Hollandalı teknik adam Reyes ile şimdi Fenerbahçe'de buluştu. 25 yaşındaki stoperin oyun içindeki hırsını çok beğenen Hollandalı teknik adam, Meksikalı oyuncuya Fenerbahçe'de kavuşacak.
ANTRENMAN EKSİKLİĞİ VAR
Bacağındaki sakatlığı nedeniyle Meksika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda forma giyemeyen Diego Reyes'in bireysel çalışma yaptığı ancak antrenman eksikliğinin bulunduğu ifade ediliyor. Diego Reyes için özel program uygulanacağı ve 2-3 hafta içinde bu açığın kapatılacağı öğrenildi.
ANTRENMAN EKSİKLİĞİ VAR
Bacağındaki sakatlığı nedeniyle Meksika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda forma giyemeyen Diego Reyes'in bireysel çalışma yaptığı ancak antrenman eksikliğinin bulunduğu ifade ediliyor. Diego Reyes için özel program uygulanacağı ve 2-3 hafta içinde bu açığın kapatılacağı öğrenildi.
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