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basınından Sornoza iddiası

forması giyen nın menajeri Escanssete, “ ile görüşüyoruz” dedi

Brezilya basınından Sornoza iddiası
Transferin bitimine 1 haftadan az bir süre kala Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor... Brezilya basını, Sarı-Lacivertliler'in Fluminense formasını giyen Junior Sornoza'ya teklif yaptığını öne sürdü. 24 yaşındaki Ekvadorlu nın menajeri Bernardo Escanssete, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Escansete, "Görüşmemiz oldu ama şu anda beklemedeyiz. Transferi gerçekleşirse, Sornoza'nın gelişi için önemli olacak" diye konuştu.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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