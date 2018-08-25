Transferin bitimine 1 haftadan az bir süre kala Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor... Brezilya basını, Sarı-Lacivertliler'in Fluminense formasını giyen Junior Sornoza'ya teklif yaptığını öne sürdü. 24 yaşındaki Ekvadorlu 10 numaranın menajeri Bernardo Escanssete, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Escansete, "Görüşmemiz oldu ama şu anda beklemedeyiz. Transferi gerçekleşirse, Sornoza'nın gelişi için önemli olacak" diye konuştu.
Brezilya basınından Sornoza iddiası
Fluminense forması giyen Brezilyalı 10 numaranın menajeri Escanssete, “Fenerbahçe ile görüşüyoruz” dedi
Etiketler: Brezilya , Fenerbahçe , 10 Numara , Transferin , Fluminense
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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