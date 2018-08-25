Bolu’ya rakip dayanmıyor

Türkiye 1.Ligi'nde Boluspor fırtınası esiyor. Kırmızı- Beyazlılar evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-1mağlup ederek 3'te 3 yapmayı başardı.
HEP ÜSTÜNDÜLER
Boluspor 35'te Guido Koçer, 53'te Ümit ve 82'de Mustafa ile 3-0 öne geçti. Ümraniye'nin tek golünü 89'da Merthan Açıl kaydetti.
HEP ÜSTÜNDÜLER
Boluspor 35'te Guido Koçer, 53'te Ümit ve 82'de Mustafa ile 3-0 öne geçti. Ümraniye'nin tek golünü 89'da Merthan Açıl kaydetti.
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