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’ya rakip dayanmıyor

spor,’yi 3 golle devirerek 3’te 3 yaptı. Böylece maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Bolu’ya rakip dayanmıyor
Türkiye 1.Ligi'nde Boluspor fırtınası esiyor. Kırmızı- Beyazlılar evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-1mağlup ederek 3'te 3 yapmayı başardı.

HEP ÜSTÜNDÜLER
spor 35'te , 53'te Ümit ve 82'de Mustafa ile 3-0 öne geçti. 'nin tek golünü 89'da Merthan Açıl kaydetti.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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