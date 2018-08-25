Beşiktaş Sompo Japan Joe Alexander’ı aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, ABD'li uzun forvet Joe Alexander'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2.03 metre boyundaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Joe Alaxander, geçtiğimiz sezon İsrail'de Hapoel Holon forması giymişti.
GİRESUNSPOR ZİRVEYİ BIRAKMAK İSTEMİYOR
1. Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, rakipleri karşısında galip gelerek liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi. Kurt, "Saha ve seyirci avantajını kullanarak 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inancımız tam" dedi.
BURSASPOR SAİVET'İN LİSANSINI ÇIKARTTI
Bursaspor ile birlikte antrenmanlara çıkan Henri Saivet'in lisansı çıkartıldı. Senegalli oyuncu, Atiker Konyaspor'a karşı forma giyebilecek. Bursaspor'un İngiliz ekibi Newcastle United'ın kadrosuna kattığı Henri Saivet'in lisansı bürokratik engellere takılmıştı. Saivet, son olarak Bursaspor'un evinde Kayserispor ile oynadığı maçı tribünden takip etmişti.
OSMANLI, BURHAN EŞER'İ KADROSUNA KATTI
1. Lig takımlarından Osmanlıspor, tecrübeli futbolcu Burhan Eşer'i kadrosuna kattı. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu BŞ Bld Erzurumspor'da geçiren 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Burhan, Osmanlıspor'un dün yapılan antrenmanında da yer aldı.
GİRESUNSPOR ZİRVEYİ BIRAKMAK İSTEMİYOR
1. Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, rakipleri karşısında galip gelerek liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi. Kurt, "Saha ve seyirci avantajını kullanarak 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inancımız tam" dedi.
BURSASPOR SAİVET'İN LİSANSINI ÇIKARTTI
Bursaspor ile birlikte antrenmanlara çıkan Henri Saivet'in lisansı çıkartıldı. Senegalli oyuncu, Atiker Konyaspor'a karşı forma giyebilecek. Bursaspor'un İngiliz ekibi Newcastle United'ın kadrosuna kattığı Henri Saivet'in lisansı bürokratik engellere takılmıştı. Saivet, son olarak Bursaspor'un evinde Kayserispor ile oynadığı maçı tribünden takip etmişti.
OSMANLI, BURHAN EŞER'İ KADROSUNA KATTI
1. Lig takımlarından Osmanlıspor, tecrübeli futbolcu Burhan Eşer'i kadrosuna kattı. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu BŞ Bld Erzurumspor'da geçiren 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Burhan, Osmanlıspor'un dün yapılan antrenmanında da yer aldı.
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