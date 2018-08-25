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Alanya mesaisine tam gaz devam

Alanya mesaisine tam gaz devam
Galatasaray maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Fatih Terim, Florya'daki çalışmadan önce oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adamın bu toplantıda oyuncularına Aytemiz Alanyaspor maçının taktiğini anlattığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı futbolcuların antrenmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Terim, idman sonrasında Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le de sohbet etti
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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