Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim, Florya'daki çalışmadan önce oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adamın bu toplantıda oyuncularına Aytemiz Alanyaspor maçının taktiğini anlattığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı futbolcuların antrenmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Terim, idman sonrasında Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le de sohbet etti
Alanya mesaisine tam gaz devam
Etiketler: TEKNİK DİREKTÖR , Fatih Terim , eren derdiyok , Alanyaspor , Sinan Gümüş
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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