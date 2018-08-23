Yol Durumu
  1. Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
  2. Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz kararı

'i 'a bildirdi!

, 'in i konusunda Al Hilal kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Gomisi KAPa bildirdi!

'dan 'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi 'in i konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Etiketler: , , ,
  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 19:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar