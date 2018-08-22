Fenerbahçeli taraftarların yeni sezon formalarına olan ilgisi bayramda da devam ediyor Yeni sezon formalarındaki satış rakamı 100 bin psikolojik sınırında. 189 TL'den satılan yeni sezon formalarında bu sezon rekor bekleniyor. Satışlar sayesinde kulübün de kasası doluyor. Başkan Ali Koç, Sarı- Lacivertli taraftarları forma ve diğer ürünlerden satın almaya davet ederek kulübe katkı yapmaya davet etmişti.
Fenerium’da 100 bin satış
Eylül ayı gelmeden Fenerium’da yeni sezon forma satışları 100 bini buldu
Etiketler: Ali Koç , Fenerium , yeni sezon
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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