Yol Durumu
  1. Feghouli’nin yerine Grosicki
  2. Sanches için kıran kırana

’da 100 bin satış

Eylül ayı gelmeden ’da forma satışları 100 bini buldu

Fenerium’da 100 bin satış
Fenerbahçeli taraftarların formalarına olan ilgisi bayramda da devam ediyor Yeni sezon formalarındaki satış rakamı 100 bin psikolojik sınırında. 189 TL'den satılan yeni sezon formalarında bu sezon rekor bekleniyor. Satışlar sayesinde kulübün de kasası doluyor. Başkan Ali Koç, Sarı- Lacivertli taraftarları forma ve diğer ürünlerden satın almaya davet ederek kulübe katkı yapmaya davet etmişti.
Etiketler: , ,
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar