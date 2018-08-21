Valbuena için kulüp aranıyor

F.Bahçe bir yandan takıma oyuncu kazandırmak isterken bir yandan da elden çıkaracağı isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
DIRAR DA LİSTEDE
Phillip Cocu'nun istemediği Mathieu Valbuena için Damien Comolli'nin Suudi Arabistan ekipleriyle sürekli temasta olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Giuliano ve Valbuena'dan gelecek parayı transfere yatıracağı öğrenildi. Sarı Kanarya, Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı da takımdan göndermek için gün sayıyor.
DIRAR DA LİSTEDE
Phillip Cocu'nun istemediği Mathieu Valbuena için Damien Comolli'nin Suudi Arabistan ekipleriyle sürekli temasta olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Giuliano ve Valbuena'dan gelecek parayı transfere yatıracağı öğrenildi. Sarı Kanarya, Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı da takımdan göndermek için gün sayıyor.
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