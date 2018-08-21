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Valbuena için kulüp aranıyor

, Fransız Valbuena’yı tıpkı ’da olduğu gibi Arabistan kulüplerine satmak istiyor

Valbuena için kulüp aranıyor
F.Bahçe bir yandan takıma oyuncu kazandırmak isterken bir yandan da elden çıkaracağı isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

DIRAR DA LİSTEDE
Phillip Cocu'nun istemediği Mathieu Valbuena için Damien Comolli'nin Suudi Arabistan ekipleriyle sürekli temasta olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin ve Valbuena'dan gelecek parayı transfere yatıracağı öğrenildi. Sarı Kanarya, Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı da takımdan göndermek için gün sayıyor.
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