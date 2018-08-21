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’nin yerine Uğur ilk onbirde

’de sakatlanan Clichy kadrodan çıkarılırken onun yerine Uğur ilk 11’de oynadı

Gael Clichy’nin yerine Uğur ilk onbirde
Başakşehir'de sakatlanan 'in yerine Uğur Uçar karşılaşmasında ilk 11'de forma giydi. kalede yine 'a şans tanırken Adebayor dünkü karşılaşmada maça ilk 11'de başladı. Golcü futbolculardan Bajic de Kasımpaşa karşısında yedek kulübesinde yer aldı.
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