Başakşehir'de sakatlanan Gael Clichy'in yerine Uğur Uçar Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de forma giydi. Abdullah Avcı kalede yine Mert Günok'a şans tanırken Adebayor dünkü karşılaşmada maça ilk 11'de başladı. Golcü futbolculardan Bajic de Kasımpaşa karşısında yedek kulübesinde yer aldı.
Gael Clichy’nin yerine Uğur ilk onbirde
Başakşehir’de sakatlanan Clichy kadrodan çıkarılırken onun yerine Uğur ilk 11’de oynadı
Etiketler: abdullah avcı , mert günok , Başakşehir , Kasımpaşa , Gael Clichy
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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