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Djilobodji bitti bitiyor

için kulübünü ikna etmeye çok yaklaştı

Djilobodji bitti bitiyor
Trabzonspor, forması giyen Papy Djilobodji için yeni bir kiralama teklifi yaptı. Oyuncu teklifi kabul ederken kulübün de ikna olmasının an meselesi olduğu ifade edildi. Senegalli stoperi kiralamak için Sunderland'a teklifte bulunan bordo-mavililer oyuncu ve menajeri ile ise her konuda anlaşmaya vardı. Artık gözler Sundeland'ın vereceği cevapta.
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