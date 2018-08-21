Trabzonspor, Sunderland forması giyen Papy Djilobodji için yeni bir kiralama teklifi yaptı. Oyuncu teklifi kabul ederken kulübün de ikna olmasının an meselesi olduğu ifade edildi. Senegalli stoperi kiralamak için Sunderland'a teklifte bulunan bordo-mavililer oyuncu ve menajeri ile ise her konuda anlaşmaya vardı. Artık gözler Sundeland'ın vereceği cevapta.
Djilobodji bitti bitiyor
Trabzonspor Papy Djilobodji için kulübünü ikna etmeye çok yaklaştı
Etiketler: Papy Djilobodji , Trabzonspor , Sunderland
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.