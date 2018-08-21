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’a müjdeli haber Partizan maçı seyircisiz

Irkçı söylemler nedeniyle ’na sevkedilen Partizan, maçını seyircisiz oynayacak

Beşiktaş’a müjdeli haber Partizan maçı seyircisiz
Beşiktaş'a iyi haber... Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeniyle 'na sevkedilen Partizan seyircisiz oynama cezası aldı. Böylece 'da oynanacak olan Partizan- maçı boş tribünler önünde oynanacak. Bu arada 'daki rövanş maçına da Sırp taraftarlar alınmayacak.
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