Beşiktaş'a iyi haber... Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevkedilen Partizan seyircisiz oynama cezası aldı. Böylece Sırbistan'da oynanacak olan Partizan- Beşiktaş maçı boş tribünler önünde oynanacak. Bu arada İstanbul'daki rövanş maçına da Sırp taraftarlar alınmayacak.
Beşiktaş’a müjdeli haber Partizan maçı seyircisiz
Irkçı söylemler nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevkedilen Partizan, Beşiktaş maçını seyircisiz oynayacak
Etiketler: Disiplin Kurulu , Beşiktaş , UEFA , İstanbul , Sırbistan
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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