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  1. Emre Mor Türkiye'ye geliyor!

'a 'den flaş teklif

Erzurum deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek sezona ikide ikiyle başlayan 'ın Brezilyalı forveti 'a 'den talip var.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönen siyah beyazlılar Partizan maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in oynanan futboldan memnun olmadığı ve eksikleri gidermek için özel çalışmalar yapacağı öğrenildi.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 18:56
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