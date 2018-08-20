Haftanın kapanış maçı çekişmeli başladı...

20. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başında Emre Belözoğlu geçti. Tecrübeli futbolunun kullandığı frikiği Paşa'nın başarılı ismi Olivier Veigneau kafayla çizgiden çıkardı.

PENALTI TARTIŞMASI

24. dakikada hızlı gelişem Kasımpaşa atağında Trezeguet ceza sahası içerisinde İrfan Can Kahveci'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Paşa cephesi penaltı beklerken, mücadelenin hakemi Halis Özkahya, VAR'a (Video Yardımcı Hakem) bile başvurmadan pozisyonu devam ettirdi.

44. dakikada Trezeguet'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Diagne'nin indirdiği topu Eduok kaleye gönderdi. Ben Youssef topa çizgi üzerinde dokununca ofsayt bayrağı kalktı.

Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kasımpaşa, ikinci yarıda ön alanda baskı kurarak Başakşehir'in oyunu kurmasına izin vermezken, her iki takımda ilk yarıya göre daha geniş alanda oynadılar.

58'de Diagne'nin harika pasıyla sol kanatta topla buluşan Trezeguet, sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak istedi. Ama savunma araya girip tehlikeyi önledi.

60. dakikada Visca, beklenmedik bir anda sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Ramazan topu güçlükle çeldi.

Bu pozisyonun hemen ardından İlhan'ın pasıyla sol çaprazdan Trezeguet ceza sahasına sokudu. Tam vuruşunu yapacakken Da Costa kritik bir hamle ile topu kornere gönderdi.





DİAGNE PENALTIDAN ATTI

66. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Diagne ceza sahasında Da Costa'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya beyaz noktayı işaret etti.

Penaltı atışında topun başına geçen Diagne, kaleci Mert'i ters köşeye yatırarak topu filelere gönderdi: 1-0.

85'TE OYUNA DENGE GELDİ

85. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Adebayor'un indirdiği topu arka direkte Napoleoni tamamladı ve skora dengeyi getirdi: 1-1.







VAR 'GOL' DEDİ!

90+1. dakikada Kasımpaşa, Diagne'nin attığı golle bir kez daha mücadelede öne geçti: 2-1. Sağ kanattan Özgür Çek'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yaşanan karambolde Diagne, kaleye sırtı dönükken şık vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Kaleci Mert, bu pozisyonda Diagne'nin kendisine faul yaptığını düşündü.

Halis Özkahya, gol pozisyonunu incelemek için VAR sistemine başvurdu ve golü verdi.

Maç Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.