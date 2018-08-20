Ndiaye Cimbom'da

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası taraftarlara transfer müjdesi verdi. Tecrübeli teknik adam, "Badou Ndiaye'nin idari şartları yerine geldiği zaman, salı günü takıma katılacak. Yüksek bedelle verdiğiniz bir oyuncuyu kiralık olarak bedelsiz almak da önemli." diye konuştu.
EKSİKLERİ AÇIKÇA DİLE GETİRDİ
Fatih Terim, "Daha 10 günümüz var. Bir kaç eksiğimiz var. Orta sahaya hücum yönü iyi bir isim, Nagatomo'nun arkasına bir sol bek ve stopere bir isim istediğimi yönetime bildirdim" dedi.
İKİNCİ GOLÜ BULMAK ÖNEMLİ
Göztepe galibiyetini değerlendiren Terim, "İki tarafın da eksikleri vardı. Buna rağmen keyifli ve mücadeleci bir maç oldu. Oyunu 2'ye taşıyamadığımız sürece sıkıntı yaşayacağız" diyerek sözlerini sürdürdü.
ONYEKURU'NUN TEMPOSU İYİ
Fatih hoca, "Bafetimbi Gomis epeydir oynamıyordu. Daha iyi işler yapacak. Onyekuru, golü güzel attı. Maçı yüksek tempoda oynayan en iyi oyuncuydu. Sonuçta 3 puan almak önemliydi" şeklinde konuştu.
EKSİKLERİ AÇIKÇA DİLE GETİRDİ
Fatih Terim, "Daha 10 günümüz var. Bir kaç eksiğimiz var. Orta sahaya hücum yönü iyi bir isim, Nagatomo'nun arkasına bir sol bek ve stopere bir isim istediğimi yönetime bildirdim" dedi.
İKİNCİ GOLÜ BULMAK ÖNEMLİ
Göztepe galibiyetini değerlendiren Terim, "İki tarafın da eksikleri vardı. Buna rağmen keyifli ve mücadeleci bir maç oldu. Oyunu 2'ye taşıyamadığımız sürece sıkıntı yaşayacağız" diyerek sözlerini sürdürdü.
ONYEKURU'NUN TEMPOSU İYİ
Fatih hoca, "Bafetimbi Gomis epeydir oynamıyordu. Daha iyi işler yapacak. Onyekuru, golü güzel attı. Maçı yüksek tempoda oynayan en iyi oyuncuydu. Sonuçta 3 puan almak önemliydi" şeklinde konuştu.
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