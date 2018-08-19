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Maç bitti saha karıştı

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. Olaylar güçlükle yatıştırılabildi...

Maç bitti saha karıştı
Yeni Malatyaspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maç sonrası iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğle birlikte ve Yeni Malatyasporlu Adem Büyük arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda büyüdü ve kavgaya dönüştü. Saha bir anda karışırken olaya diğer futbolcular da dahil oldu.

ZOR SAKİNLEŞTİLER
İki futbolcu arasındaki tartışma bir süre devam ederken olay güçlükle yatıştırılabildi.
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