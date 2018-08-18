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Taraftarın desteğiyle maçı kopardık

Karaman, Sivas galibiyeti sonrası taraftardan övgü ile bahsetti

Taraftarın desteğiyle maçı kopardık
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor galibiyetinde taraftarların desteğinin önemli bir rol oynadığını söyledi. Karaman, "Ligin henüz başındayız. Geçen seneden bir hayli tahribatlı gelmiş, zihinsel olarak yorgun oyuncular çok yoğun antrenmanlardan çıktılar. Hiçbiri de en ufak şikayette bulunmadı. Çok daha iyi olacağız" dedi.
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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