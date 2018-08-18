Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor galibiyetinde taraftarların desteğinin önemli bir rol oynadığını söyledi. Karaman, "Ligin henüz başındayız. Geçen seneden bir hayli tahribatlı gelmiş, zihinsel olarak yorgun oyuncular çok yoğun antrenmanlardan çıktılar. Hiçbiri de en ufak şikayette bulunmadı. Çok daha iyi olacağız" dedi.
Taraftarın desteğiyle maçı kopardık
Karaman, Sivas galibiyeti sonrası taraftardan övgü ile bahsetti
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.