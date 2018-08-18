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  1. Kanarya’dan çifte hamle

Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!

Cocu istedi yönetim düğmeye bastı!

Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi... Bu bölgede stoper orijinli Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Yiğithan Güveli'ye sahip olan Kanarya ihtiyaç halinde Josef de Souza ile Mehmet Topal'ı da kaydırabiliyor.

  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 08:49
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