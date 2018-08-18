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1 yıllığına Empoli’ye kiralandı

Salih Uçan 1 yıllığına Empoli’ye kiralandı
İtalya Serie A'nın yeni ekibi Empoli, Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladığını resmen duyurdu. 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise açıklanmadı. Öte yandan Fenerbahçe, Empoli'ye kiralanan 'ın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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