İtalya Serie A'nın yeni ekibi Empoli, Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladığını resmen duyurdu. 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise açıklanmadı. Öte yandan Fenerbahçe, Empoli'ye kiralanan Salih Uçan'ın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.
Salih Uçan 1 yıllığına Empoli’ye kiralandı
Etiketler: salih uçan , Fenerbahçe , İtalya
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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