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’a taraftar desteği

Siyah-Beyazlılar, maçının hazırlıklarına taraftara açık yapılan idmanla başladı

Kartal’a taraftar desteği
Avrupa Ligi'nde Linz'i eleyen , 'de yarın oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına ara vermeden dün yaptığı idmanla başladı. Ümraniye 'nde taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanda LASK maçında oynayan futbolcular sahada koşu ve rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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