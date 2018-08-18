Avrupa Ligi'nde LASK Linz'i eleyen Beşiktaş, Süper Lig'de yarın oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına ara vermeden dün yaptığı idmanla başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanda LASK maçında oynayan futbolcular sahada koşu ve rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.
Kartal’a taraftar desteği
Siyah-Beyazlılar, BB Erzurum maçının hazırlıklarına taraftara açık yapılan idmanla başladı
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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