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’dan çifte hamle

F.Bahçe, Everton’lı ve ’nın stoperi ile bir kez daha görüşecek

Kanarya’dan çifte hamle
F.Bahçe çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Everton'da forma giyen kanat oyuncusu Yannick Bolasie'yi kiralamak için İngiliz kulübüyle bir kez daha görüşecek... Phillip Cocu, özellikle bu transferin bitirilmesi için Yönetimi'ne büyük baskı yapıyor. 'nın Bolasie dışındaki bir başka hedefi ise 'nın Belçikalı stoperi Thomas Vermaelen. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kulübeyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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