Güneş haklı çıktı

Beşiktaş'ta LASK Linz maçında yaptığı kritik hatalarla dikkat çeken Enzo Roco'nun transferinin perde arkası ortaya çıktı. Medel'in tavsiyesi üzerine alınan Şili'li stoperi teknik direktör Şenol Güneş'in veto ettiği ancak yönetimin Roco'yu bonservisi elinde olması nedeniyle kadroya kattığı öğrenildi. Güneş'in Roco hakkında verdiği raporda 25 yaşındaki savunmacının ağır bir isim olduğuna dikkat çektiği ve bu yüzden Şili'liyi istemediği öne sürüldü.
Önceki gece Avrupa Ligi'nde oynanan LASK Linz maçında Beşiktaş'ın yediği iki golde de hatası olan Roco'nun bu performansı Şenol Güneş'in bu oyuncu ile ilgili kararını şimdilik haklı çıkardı. Roco'nun performansından memnun kalmayan Güneş'in Dünya Kupası'ndan geç dönen Vida'nın bir an önce hazır hale gelmesini beklediği öğrenildi.
Önceki gece Avrupa Ligi'nde oynanan LASK Linz maçında Beşiktaş'ın yediği iki golde de hatası olan Roco'nun bu performansı Şenol Güneş'in bu oyuncu ile ilgili kararını şimdilik haklı çıkardı. Roco'nun performansından memnun kalmayan Güneş'in Dünya Kupası'ndan geç dönen Vida'nın bir an önce hazır hale gelmesini beklediği öğrenildi.
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