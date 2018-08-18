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Güneş haklı çıktı

’in ini istemediği, yönetimin ise uygun maliyeti nedeniyle kadroya kattığı Roco, maçındaki kritik hataları ile Güneş'i haklı çıkardı

Güneş haklı çıktı
Beşiktaş'ta Linz maçında yaptığı kritik hatalarla dikkat çeken Enzo Roco'nun inin perde arkası ortaya çıktı. 'in tavsiyesi üzerine alınan Şili'li stoperi teknik direktör 'in veto ettiği ancak yönetimin Roco'yu bonservisi elinde olması nedeniyle kadroya kattığı öğrenildi. Güneş'in Roco hakkında verdiği raporda 25 yaşındaki savunmacının ağır bir isim olduğuna dikkat çektiği ve bu yüzden Şili'liyi istemediği öne sürüldü.

Önceki gece Avrupa Ligi'nde oynanan LASK Linz maçında 'ın yediği iki golde de hatası olan Roco'nun bu performansı Şenol Güneş'in bu oyuncu ile ilgili kararını şimdilik haklı çıkardı. Roco'nun performansından memnun kalmayan Güneş'in 'ndan geç dönen Vida'nın bir an önce hazır hale gelmesini beklediği öğrenildi.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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