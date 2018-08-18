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Fener’in rakibi

Hafta içi ’ye elenen bu akşam ligde moral arayacak. ’daki maç 21.45’te başlayacak

Fener’in rakibi Malatya
Şampiyonlar Ligi defterini kapatan Fenerbahçe yeniden Süper Lig'e dönüyor... İlk hafta maçında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen Sarı-Lacivertliler bu akşam Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. 'ye yeni transfer Islam Slimani'nin bu akşam kulübede oturması bekleniyor. Sarı-Lacivertli takımda sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

​SLIMANI'YE LİSANS ÇIKARILDI
Malatya deplasmanı öncesi F.Bahçe'ye müjdeli haber geldi. Yönetim uğraşları sonrasında yeni transfer Islam Slimani'nin lisansı çıkarıldı.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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