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: 'la görüşüyorum

Son iki sezonu Portekiz'i Maritimo takımında geçiren ve bonservisi elinde olan Lig Radyo'da yaptığı açıklamada 'la görüştüğünü söyledi.

Erdem Şenden flaş Trabzonspor açıklaması
29 yaşındaki orta saha oyuncusu , 'la görüşme halinde olduğunu belirterek, "Listelerinde olduğumu biliyordum. Görüşmelerimiz de devam ediyor.

Trabzonspor büyük bir kulüp. Ben de böyle büyük bir takımda oynamaya elbette sıcak bakıyorum. Avrupa'dan da aldığım bazı teklifler var. Öneleme maçlarının ardından netleşecek şeyler var. Amacım iyi bir takımda kariyerime devam etmek ifadelerini kullandı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 09:21
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