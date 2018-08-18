29 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Şen, Trabzonspor'la görüşme halinde olduğunu belirterek, "Listelerinde olduğumu biliyordum. Görüşmelerimiz de devam ediyor.
Trabzonspor büyük bir kulüp. Ben de böyle büyük bir takımda oynamaya elbette sıcak bakıyorum. Avrupa'dan da aldığım bazı teklifler var. Öneleme maçlarının ardından netleşecek şeyler var. Amacım iyi bir takımda kariyerime devam etmek ifadelerini kullandı.
Trabzonspor büyük bir kulüp. Ben de böyle büyük bir takımda oynamaya elbette sıcak bakıyorum. Avrupa'dan da aldığım bazı teklifler var. Öneleme maçlarının ardından netleşecek şeyler var. Amacım iyi bir takımda kariyerime devam etmek ifadelerini kullandı.
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