F.bahçe Avrupa Ligi’nde şu an 2. torbada!

'ya elenen ve direkt olarakgruplarına kalan'ye müjdeli haber geldi.ekibivetemsilcisi'nın elenmesinin ardından2. torbaya yükseldi.Ancak şu anki konum garanti değil...turunda elenen takımlarınpuanlarının daha yüksek olmasıhalinde Fener yeniden 3. torbaya inebilir.