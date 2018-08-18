F.bahçe Avrupa Ligi’nde şu an 2. torbada!

Benfica'ya elenen ve direkt olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Polonya ekibi Legia Varşova ve Portekiz temsilcisi Braga'nın elenmesinin ardından Kanarya 2. torbaya yükseldi.
GÖZLER DEVLER LİGİ'NDE
Ancak şu anki konum garanti değil... Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen takımların puanlarının daha yüksek olması halinde Fener yeniden 3. torbaya inebilir.
GÖZLER DEVLER LİGİ'NDE
Ancak şu anki konum garanti değil... Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen takımların puanlarının daha yüksek olması halinde Fener yeniden 3. torbaya inebilir.
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