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Cimbom’da

Son yılların en büyük yarışı esleri kesti... F.Bahçe Alanya ile anlaşıp işi bitirmeye yaklaştı ama son sözü G.Saray söyledi



Ve Emre Akbaba Galatasaray'da... Sarı-Kırmızılılar genç yıldızı renklerine bağlayarak Fenerbahçe ile girdiği yılın transfer savaşını kazandı. Genç yıldızı kadrosuna katmak için ezeli rakipler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaklaşık iki aydır gündeminde yer alan Emre Akbaba için önceki Alanyaspor'la 4 milyon Euro'ya anlaşarak gündemi sarsmıştı. Ancak dün öğlen saatlerinde bir anda işin rengi değişti.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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