'da...genç yıldızı renklerine bağlayarakile girdiğiyılın transfer savaşını kazandı.Genç yıldızı kadrosunakatmak için ezeli rakiplerarasında kıran kırana bir mücadeleyaşandı.'ın yaklaşıkiki aydır gündeminde yeralaniçin önceki'la'ya anlaşarak gündemisarsmıştı. Ancak dünöğlen saatlerinde bir andaişin rengi değişti.