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Cengiz ve Terim’den zirvesi

G.Saray’da Başkan ile için bir araya geldi

Cengiz ve Terim’den transfer zirvesi
Alanyaspor'dan Emre Akbaba'nın ini bitiren Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör dün Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. İkili görüşmede Cengiz ve Terim'in bundan sonra izlenecek yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Bayrama kadar Aslan'dan transferde yeni ataklar bekleniyor.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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