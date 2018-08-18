Alanyaspor'dan Emre Akbaba'nın transferini bitiren Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim dün Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. İkili görüşmede Cengiz ve Terim'in bundan sonra izlenecek yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Bayrama kadar Aslan'dan transferde yeni ataklar bekleniyor.
Cengiz ve Terim’den transfer zirvesi
G.Saray’da Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim transfer için bir araya geldi
Etiketler: mustafa cengiz , Fatih Terim , transfer , türk telekom , Galatasaray
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.