Trabzon Nwakaeme’ye bugün kavuşuyor

Trabzonspor'da yolu gözlenen Anthony Nwakaeme geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'a gelmiş ve burada kendisi ile ön protokol imzalanmıştı. Ardından kulübü Hapoel Beer Sheva ile Trabzonspor arasındaki sorunlar giderilemeyince Nwakaeme, İsrail'e geri dönmüştü. Beer Sheva, Trabzonspor ile 1 milyon Euro'luk bonservis bedelinin iki eşit taksitte ödenmesi konusunda anlaştı.
UEFA'DA OYNADI
Dün gece UEFA Avrupa Ligi Ön Elemesi'nde Apoel Nicosia'ya karşı forma giyen 29 yaşındaki golcünün bugün Trabzon'a geleceği bildirildi. Nwakaeme'nin Trabzon'a geldikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
Yunus EMRE SEL
UEFA'DA OYNADI
Dün gece UEFA Avrupa Ligi Ön Elemesi'nde Apoel Nicosia'ya karşı forma giyen 29 yaşındaki golcünün bugün Trabzon'a geleceği bildirildi. Nwakaeme'nin Trabzon'a geldikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
Yunus EMRE SEL
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