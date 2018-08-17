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Nwakaeme’ye bugün kavuşuyor

Bordo-Mavililer’in ’da ön sözleşme imzaladığı Nijeryalı golcü bugün ’a gelerek imzayı atacak

Trabzon Nwakaeme’ye bugün kavuşuyor
Trabzonspor'da yolu gözlenen Anthony Nwakaeme geçtiğimiz hafta içerisinde 'a gelmiş ve burada kendisi ile ön protokol imzalanmıştı. Ardından kulübü Hapoel Beer Sheva ile Trabzonspor arasındaki sorunlar giderilemeyince Nwakaeme, 'e geri dönmüştü. , Trabzonspor ile 1 milyon Euro'luk bonservis bedelinin iki eşit taksitte ödenmesi konusunda anlaştı.

UEFA'DA OYNADI
Dün gece UEFA Avrupa Ligi Ön Elemesi'nde Apoel Nicosia'ya karşı forma giyen 29 yaşındaki golcünün bugün Trabzon'a geleceği bildirildi. Nwakaeme'nin 'a geldikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Yunus EMRE SEL
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