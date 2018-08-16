Oyuncuyu da mı ben satayım?

G.Saray, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru'yu transfer ettikten sonra transferde duraklama dönemine geçti. Savunmaya, orta sahaya ve forvete takviye isteyen Fatih Terim, yönetimle bir araya geldi. Yönetim, "Hocam sponsor bulamadık. Oyuncu satamadık. Bu yüzden tıkandık" dedi.

