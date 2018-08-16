G.Saray, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru'yu transfer ettikten sonra transferde duraklama dönemine geçti. Savunmaya, orta sahaya ve forvete takviye isteyen Fatih Terim, yönetimle bir araya geldi. Yönetim, "Hocam sponsor bulamadık. Oyuncu satamadık. Bu yüzden tıkandık" dedi.
Oyuncuyu da mı ben satayım?
Yönetimin ödemeler ve transferle ilgili sürekli bahane üretmesinden dolayı tecrübeli teknik adamın sabrı taştı. Terim’in yakın çevresine, “Sponsoru da mı ben bulayım... Oyuncuyu da mı ben satayım” dediği öne sürüldü...
Etiketler: Fatih Terim , transfer , Oyuncuyu , N'Diaye , Galatasaray , kaynak , Yönetimin , Sponsoru
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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