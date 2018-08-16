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da mı ben satayım?

ödemeler ve le ilgili sürekli bahane üretmesinden dolayı tecrübeli teknik adamın sabrı taştı. Terim’in yakın çevresine, “ da mı ben bulayım... da mı ben satayım” dediği öne sürüldü...

Oyuncuyu da mı ben satayım?
G.Saray, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru'yu transfer ettikten sonra transferde duraklama dönemine geçti. Savunmaya, orta sahaya ve forvete takviye isteyen Fatih Terim, yönetimle bir araya geldi. Yönetim, "Hocam sponsor bulamadık. Oyuncu satamadık. Bu yüzden tıkandık" dedi.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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