Yol Durumu
  1. Kartal Kagawa’ya gidiyor
  2. Avrupa’nın en büyüğü Atletico Madrid

Güldürün yüzümüzü

3. ön eleme rövanşında , Lask’a konuk oluyor. de önünde deplasmanda tur arayacak

Güldürün yüzümüzü
UEFA Avrupa Ligi 3 Ön Eleme rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş ilk maçta 1-0 yendiği Avusturya'nın Lask Linz takımına konuk olacak. Lınzer Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak olan maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Beşiktaş'a tur için her türlü beraberlik ve 2-1, 3-2'lik yenilgiler bile yetecek. Başakşehir ise ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İngiliz ekibi 'le deplasmanda karşılaşacak. Istvan Kovacs'ın yöneteceği maç saat 21.45'te başlayacak. her türlü galibiyet ve gollü beraberliklerde Play-Off'a kalacak.

Etiketler: , , , ,
  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar