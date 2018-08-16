UEFA Avrupa Ligi 3 Ön Eleme rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş ilk maçta 1-0 yendiği Avusturya'nın Lask Linz takımına konuk olacak. Lınzer Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak olan maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Beşiktaş'a tur için her türlü beraberlik ve 2-1, 3-2'lik yenilgiler bile yetecek. Başakşehir ise ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İngiliz ekibi Burnley'le deplasmanda karşılaşacak. Istvan Kovacs'ın yöneteceği maç saat 21.45'te başlayacak. Başakşehir her türlü galibiyet ve gollü beraberliklerde Play-Off'a kalacak.
Güldürün yüzümüzü
Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanşında Beşiktaş, Lask’a konuk oluyor. Başakşehir de Burnley önünde deplasmanda tur arayacak
Etiketler: Avrupa Ligi , Beşiktaş , Başakşehir , Avusturya , Burnley
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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