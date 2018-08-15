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Vida ısrarı sürüyor

Bir süre önce Vida için teklif yapan Monaco, futbolcu için yeniden devreye girdi. kulübünün bu hafta ’ın kapısını çalması bekleniyor

Vida ısrarı sürüyor
Monaco Vida'dan vazgeçmiyor... Hırvat savunmacı için daha önce Beşiktaş'ın kapısını çalan ancak anlaşma sağlanamayınca geri adım atan Fransız kulübü Vida'yı yeniden gündemine aldı. Monaco'nun Vida'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. EN AZ 22 MİLYON
Deneyimli oyuncu için zemin yoklayan Monaco'nun uygun şartların oluşması durumunda bu hafta Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Vida için 22 milyon Euro'dan aşağı sunulacak bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceği ve planların buna göre yapıldığı ortaya çıktı.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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