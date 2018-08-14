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Kanarya'dan Şampiyonlar Ligi'ne erken veda I Fenerbahçe: 1 - Benfica:1 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

14 Ağustos 2018 Salı, 23:17:27 Güncelleme: 23:26:57
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Kanaryadan Şampiyonlar Ligine erken veda I Fenerbahçe: 1 - Benfica:1 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda etti. Fenerbahçe, doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

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Kanaryadan Şampiyonlar Ligine erken veda I Fenerbahçe: 1 - Benfica:1 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica karşısında ilk maça göre 11'inde tek değişiklik yaptı.

Lizbon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde, o karşılaşmada forma giyen Nabil Dirar, yedekler arasında oturdu. Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya yeni transfer Andre Ayew çıktı.

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Kanaryadan Şampiyonlar Ligine erken veda I Fenerbahçe: 1 - Benfica:1 (MAÇ SONUCU)

Teknik direktör Phillip Cocu, kalede Volkan Demirel'e şans verirken, savunma dörtlüsünü bozmayarak Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Savunmanın önünde Mehmet Topal oynarken, bu ismin önünde ise Eljif Elmas ile Giuliano Victor de Paulo görev aldı. Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta Ayew, sol kanatta ise Mathieu Valbuena oynarken, ileri uçta Alper Potuk forma giydi.

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Kanaryadan Şampiyonlar Ligine erken veda I Fenerbahçe: 1 - Benfica:1 (MAÇ SONUCU)

Soldado yedek

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen santrfor Roberto Soldado, ilk karşılaşmada olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu.

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Kanaryadan Şampiyonlar Ligine erken veda I Fenerbahçe: 1 - Benfica:1 (MAÇ SONUCU)

Cocu, sakatlığını atlattıktan sonra hazır olmadığı gerçekçesiyle Portekiz'deki maçta yedek soyunan Soldado'yu yine yanında bekletti ve ilk karşılaşmada olduğu gibi ileride Alper Potuk'u oynattı.

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