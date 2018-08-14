Kanaryadan Şampiyonlar Ligine erken veda I Fenerbahçe: 1 - Benfica:1 (MAÇ SONUCU)

Kanarya'dan Şampiyonlar Ligi'ne erken veda I Fenerbahçe: 1 - Benfica:1 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica karşısında ilk maça göre 11'inde tek değişiklik yaptı.
Lizbon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde, o karşılaşmada forma giyen Nabil Dirar, yedekler arasında oturdu. Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya yeni transfer Andre Ayew çıktı.
Teknik direktör Phillip Cocu, kalede Volkan Demirel'e şans verirken, savunma dörtlüsünü bozmayarak Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Savunmanın önünde Mehmet Topal oynarken, bu ismin önünde ise Eljif Elmas ile Giuliano Victor de Paulo görev aldı. Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta Ayew, sol kanatta ise Mathieu Valbuena oynarken, ileri uçta Alper Potuk forma giydi.