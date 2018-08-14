Kanaryadan Şampiyonlar Ligine erken veda I Fenerbahçe: 1 - Benfica:1 (MAÇ SONUCU)

Teknik direktör Phillip Cocu, kalede Volkan Demirel'e şans verirken, savunma dörtlüsünü bozmayarak Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Savunmanın önünde Mehmet Topal oynarken, bu ismin önünde ise Eljif Elmas ile Giuliano Victor de Paulo görev aldı. Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta Ayew, sol kanatta ise Mathieu Valbuena oynarken, ileri uçta Alper Potuk forma giydi.