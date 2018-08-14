İşte Cimbom’un kare ası

G.Saray transferde son günü kadar yoğun bir mesai harcayacak. Sarı-Kırmızılılar, Ağustos ayının son gününe kadar 4 yıldızın işini bitirmekte kararlı. Aslan, Sociedad forması giyen stoper Hector Moreno, Alanyaspor'dan Emre Akbaba, Stoke City'den Ndiaye ve Zenit'ten Artem Dzyuba'yı almakta kararlı.
BU OYUNCULARLA GÜÇLENİRİZ
Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Ne olursa olsun bu 4 ismi istiyorum. Bu futbolcuları kadromuza katarsak edersek daha da güçleniriz" dedi.
EMRE AKBABA DA ÇOK İSTİYOR
G.Saray Yönetimi'nin Carole'ü satar satmaz Emre Akbaba'yı bonservisiyle birlikte Alanya'dan transfer edecek. Bilindiği gibi genç yıldız da her fırsatta G.Saray'da oynamak istediğini belirtiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Cimbom, Emre Akbaba dışındaki 3 yıldızı ise kiralayacak. 30 yaşındaki İspanyol stoper Moreno'nun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ndiaye ve Dzyuba'da sona doğru gelindi.
BU OYUNCULARLA GÜÇLENİRİZ
Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Ne olursa olsun bu 4 ismi istiyorum. Bu futbolcuları kadromuza katarsak edersek daha da güçleniriz" dedi.
EMRE AKBABA DA ÇOK İSTİYOR
G.Saray Yönetimi'nin Carole'ü satar satmaz Emre Akbaba'yı bonservisiyle birlikte Alanya'dan transfer edecek. Bilindiği gibi genç yıldız da her fırsatta G.Saray'da oynamak istediğini belirtiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Cimbom, Emre Akbaba dışındaki 3 yıldızı ise kiralayacak. 30 yaşındaki İspanyol stoper Moreno'nun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ndiaye ve Dzyuba'da sona doğru gelindi.
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