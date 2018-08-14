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Aslan’da izin bitti!

, 2 günlük iznin ardından dün çalışmalara başladı. oyuncularına kuvvet ve dayanıklık antrenmanı yaptırdı...

Aslan’da izin bitti!
Galatasaray'da izin sona erdi... Sarı-Kırmızılılar, iki günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

OYUNCULAR HIRSLIYDI
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman esneme ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde her oyuncunun kendi nabız aralığına göre 15'er dakikalık koşular yaptığı ifade edildi. Antrenman yenilenme koşusu ile sona erdi.
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