Aslan’da izin bitti!

Galatasaray'da izin sona erdi... Sarı-Kırmızılılar, iki günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
OYUNCULAR HIRSLIYDI
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman esneme ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde her oyuncunun kendi nabız aralığına göre 15'er dakikalık koşular yaptığı ifade edildi. Antrenman yenilenme koşusu ile sona erdi.
OYUNCULAR HIRSLIYDI
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman esneme ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde her oyuncunun kendi nabız aralığına göre 15'er dakikalık koşular yaptığı ifade edildi. Antrenman yenilenme koşusu ile sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.