Josef de Souza, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi Play-Off turunda deplasmanda oynanan Vardar karşılaşmasında kırmızı kart görmüş ve 3 maçlık cezaya çarptırılmıştı.
Josef de Souza Benfica maçında sahada olacak mı? Josef'in cezası bitti mi?
Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yarın Benfica'yla Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde, Fenerbahçeli taraftarlar geçen sezon kırmızı kart gören Josef de Souza'nın bu maçta oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, sambacının cezası bitti mi? Josef de Souza Benfica karşısında forma giyecek mi?
Etiketler: Benfica , kadıköy , Fenerbahçe , Josef
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