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de Souza maçında sahada olacak mı? Josef'in cezası bitti mi?

Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yarın 'yla 'de karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde, li taraftarlar geçen sezon kırmızı kart gören de Souza'nın bu maçta oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, sambacının cezası bitti mi? Josef de Souza Benfica karşısında forma giyecek mi?



Josef de Souza, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi Play-Off turunda deplasmanda oynanan Vardar karşılaşmasında kırmızı kart görmüş ve 3 maçlık cezaya çarptırılmıştı.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 17:27
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