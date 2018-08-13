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İslam Slimanı siftah yaptı

Cocu, maçının hazırlıklarına start verirken, F.Bahçe’nin yeni golcüsü İslam Slimani dün ilk kez antrenmana çıktı...

İslam Slimanı siftah yaptı
F.Bahçe, ile yarın oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

TAKTİK MAÇ YAPTILAR
Fenerbahçe 'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeni transfer İslam Slimani de yer aldı. Sarı- Lacivertliler'de futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü belirtildi. Fenerbahçeli oyuncuların çalışmayı, dar alanda yapılan taktik maçla tamamladığı ifade edildi.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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