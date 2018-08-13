İslam Slimanı siftah yaptı

F.Bahçe, Benfica ile yarın oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
TAKTİK MAÇ YAPTILAR
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeni transfer İslam Slimani de yer aldı. Sarı- Lacivertliler'de futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü belirtildi. Fenerbahçeli oyuncuların çalışmayı, dar alanda yapılan taktik maçla tamamladığı ifade edildi.
TAKTİK MAÇ YAPTILAR
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeni transfer İslam Slimani de yer aldı. Sarı- Lacivertliler'de futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü belirtildi. Fenerbahçeli oyuncuların çalışmayı, dar alanda yapılan taktik maçla tamamladığı ifade edildi.
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